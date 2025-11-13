В Норильске появится научный центр за 660 млн рублей

До сентября 2027 года в вузе планируют открыть пять лабораторий: мерзловедения, горного дела, металлургии, материаловедения и технологических машин. Новая инфраструктура позволит анализировать образцы непосредственно в Норильске, без отправки в другие регионы.

Проект направлен на сохранение выпускников в городе и привлечение новых специалистов.

Ранее в Забайкальском крае начала работу солнечная электростанция, построенная компанией «Норникель». Энергоустановка состоит из более чем тысячи российских солнечных панелей, оснащенных системой слежения за солнцем.