Опубликовано 13 ноября 2025, 21:41
В Норильске появится научный центр за 660 млн рублей

Проект реализует Заполярный государственный университет
Заполярный государственный университет в Норильске получит 660 миллионов рублей на создание современного научного центра. Финансирование поступит от фонда целевого капитала «Наш Норильск» и индустриальных партнеров, включая компанию «Норникель».
До сентября 2027 года в вузе планируют открыть пять лабораторий: мерзловедения, горного дела, металлургии, материаловедения и технологических машин. Новая инфраструктура позволит анализировать образцы непосредственно в Норильске, без отправки в другие регионы.

Проект направлен на сохранение выпускников в городе и привлечение новых специалистов.

Ранее в Забайкальском крае начала работу солнечная электростанция, построенная компанией «Норникель». Энергоустановка состоит из более чем тысячи российских солнечных панелей, оснащенных системой слежения за солнцем.

