Ученые МГУ создали программу для анализа поведения мышей в 3D-лабиринте

Новый модуль оценивает движение животных
Специалисты МГУ имени М. В. Ломоносова разработали программный модуль для анализа навигации мышей в трехмерных лабиринтах. Он стал расширением существующего комплекса Sphynx.
Ученые МГУ создали программу для анализа поведения мышей в 3D-лабиринте

Как сообщает пресс-служба университета, программа регистрирует не только горизонтальное, но и вертикальное перемещение животных. Она фиксирует суммарный набор высоты, спуски, количество переходов между уровнями, а также места пауз и скорость передвижения. Лабиринт, состоящий из более 30 сегментов, автоматически классифицируется на типы участков: прямые, наклонные, подъемы и спуски.

По словам лаборанта Института перспективных исследований мозга МГУ Виктора Плюснина, это позволяет впервые получить точные количественные данные о поведении в трехмерной среде. Программа работает даже в условиях плохой видимости и бликов.

Разработка с открытой архитектурой направлена на лучшее понимание работы гиппокампа и формирования пространственной памяти.

