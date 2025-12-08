Ученые МГУ создали программу для анализа поведения мышей в 3D-лабиринте

Как сообщает пресс-служба университета, программа регистрирует не только горизонтальное, но и вертикальное перемещение животных. Она фиксирует суммарный набор высоты, спуски, количество переходов между уровнями, а также места пауз и скорость передвижения. Лабиринт, состоящий из более 30 сегментов, автоматически классифицируется на типы участков: прямые, наклонные, подъемы и спуски.

По словам лаборанта Института перспективных исследований мозга МГУ Виктора Плюснина, это позволяет впервые получить точные количественные данные о поведении в трехмерной среде. Программа работает даже в условиях плохой видимости и бликов.

Разработка с открытой архитектурой направлена на лучшее понимание работы гиппокампа и формирования пространственной памяти.