В Саратовской области запустят переработку сталеплавильной пыли

Проект направлен на снижение объемов промышленных отходов в регионе. В РЭО отметили, что он станет примером применения принципов циркулярной экономики в металлургии. Переработка отходов в полезный продукт сократит нагрузку на полигоны и увеличит долю вторичных ресурсов.

Получаемый вельц-оксид цинка имеет широкое применение. В медицине и косметологии его используют как компонент кремов и мазей. В легкой и тяжелой промышленности он служит наполнителем для резины, полимеров, бумаги и красок.