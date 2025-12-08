В Саратовской области запустят переработку сталеплавильной пыли

Опубликовано 08 декабря 2025, 23:101 мин.
В Саратовской области запустят переработку сталеплавильной пылиПроизводство даст до 30 тыс. тонн оксида цинка в год
В пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО) сообщили, что в Саратовской области планируют запустить первое в России производство оксида цинка из промышленной сталеплавильной пыли. Предприятие будет ежегодно перерабатывать более 100 тысяч тонн отходов. В результате выпуск продукции может достичь 30 тысяч тонн в год.
Проект направлен на снижение объемов промышленных отходов в регионе. В РЭО отметили, что он станет примером применения принципов циркулярной экономики в металлургии. Переработка отходов в полезный продукт сократит нагрузку на полигоны и увеличит долю вторичных ресурсов.
Получаемый вельц-оксид цинка имеет широкое применение. В медицине и косметологии его используют как компонент кремов и мазей. В легкой и тяжелой промышленности он служит наполнителем для резины, полимеров, бумаги и красок.