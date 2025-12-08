В Донецке запустят дата-центр в январе 2026 года

Опубликовано 08 декабря 2025, 22:121 мин.
В Донецке запустят дата-центр в январе 2026 годаОн разместится в Центре креативных индустрий
В январе 2026 года в Донецке начнет работу дата-центр. Он разместится на базе Центра креативных индустрий. Об этом в рамках Таврического форума сообщила руководитель центра «Мой бизнес» Любовь Луговая.
© Ferra.ru
Предприниматели смогут арендовать в центре серверные ячейки. Оборудование включает высокопроизводительные компьютеры и мощные серверы. Это позволит бизнесу работать над сложными проектами, такими как создание видеоигр или проектирование нейросетей, отметила Луговая.
Технику закупили благодаря федеральной поддержке. Фонд поддержки МСП и центр «Мой бизнес» уже работают в ДНР с конца 2023 года.
Ранее стало известно, что в ДНР планируют внедрить единую интеллектуальную систему, которая объединит уличные камеры, «умные» светофоры, GPS-отслеживание общественного транспорта и другие цифровые сервисы.