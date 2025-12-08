В Новосибирске началась разработка ИИ-системы для мониторинга теплосетей

Основанием для анализа станут обезличенные данные о режимах работы тепловых пунктов, собранные за последние пять лет. Изначально информация получена с объектов детских садов и школ. Ученые работают над созданием типового «эталонного» профиля работы таких пунктов, чтобы выявлять отклонения.

В дальнейшем будет представлена модель машинного обучения. Она должна находить закономерности в данных, строить прогнозы и предлагать решения для управления теплоснабжением.

Представить готовую разработку планируется весной 2026 года.