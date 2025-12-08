В Новосибирске началась разработка ИИ-системы для мониторинга теплосетей

Опубликовано 08 декабря 2025, 22:201 мин.
В Новосибирске началась разработка ИИ-системы для мониторинга теплосетейПрограмму планируют представить в 2026 году
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза приступили к созданию программы на основе искусственного интеллекта (ИИ) для контроля состояния городских тепловых сетей. Разработка призвана помочь предотвращать аварии и отслеживать износ инфраструктуры.
Основанием для анализа станут обезличенные данные о режимах работы тепловых пунктов, собранные за последние пять лет. Изначально информация получена с объектов детских садов и школ. Ученые работают над созданием типового «эталонного» профиля работы таких пунктов, чтобы выявлять отклонения.
В дальнейшем будет представлена модель машинного обучения. Она должна находить закономерности в данных, строить прогнозы и предлагать решения для управления теплоснабжением.
Представить готовую разработку планируется весной 2026 года.