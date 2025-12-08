ОМК и МИСИС подписали соглашение о совместной разработке технологий

Опубликовано 08 декабря 2025, 22:501 мин.
ОМК и МИСИС подписали соглашение о совместной разработке технологийСотрудничество рассчитано на пять лет
Объединенная металлургическая компания (ОМК) и Университет науки и технологий «МИСИС» заключили соглашение о сотрудничестве на период с 2026 по 2030 год. Программа включает 18 направлений по контролю качества и созданию новых технологий в металлургии.
В рамках пятилетнего плана стороны займутся разработкой решений для всего производственного цикла — от выплавки стали до выпуска проката из пористых материалов. Также партнеры изучат возможность внедрения роботов с машинным зрением на предприятиях ОМК для повышения надежности.
Сотрудничество университета и компании длится более 20 лет. Одной из их недавних совместных разработок стала технология производства коррозионностойких бесшовных труб для нефтедобычи в сложных условиях, включая горизонтальное бурение, отметили в пресс-службе вуза.