Российские ученые удешевили производство шин

Метод основан на применении гибридного коагулянта, содержащего хлорид натрия и тетрафенилфосфонийбромид. Его использование уменьшает потребление воды и энергии, а также сокращает вредное воздействие на окружающую среду.

Эмульсионные каучуки, особенно бутадиен-стирольные, широко применяются в шинной промышленности. Они составляют около половины мирового потребления синтетических каучуков. Существующие технологии имеют недостатки, включая потери сырья и загрязнение сточными водами.

Разработка воронежских ученых, по их оценкам, стабилизирует процесс коагуляции и расширяет ассортимент эффективных коагулирующих веществ. Это может привести к удешевлению производства резиновых изделий.