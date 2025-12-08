В России
Опубликовано 08 декабря 2025, 22:36
1 мин.

Российские ученые удешевили производство шин

Новый метод получения каучука
В пресс-службе Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) сообщили, что ученые вуза запатентовали новый способ выделения эмульсионного каучука из латекса. Эта технология может снизить издержки при изготовлении автомобильных шин.
Метод основан на применении гибридного коагулянта, содержащего хлорид натрия и тетрафенилфосфонийбромид. Его использование уменьшает потребление воды и энергии, а также сокращает вредное воздействие на окружающую среду.

Эмульсионные каучуки, особенно бутадиен-стирольные, широко применяются в шинной промышленности. Они составляют около половины мирового потребления синтетических каучуков. Существующие технологии имеют недостатки, включая потери сырья и загрязнение сточными водами.

Разработка воронежских ученых, по их оценкам, стабилизирует процесс коагуляции и расширяет ассортимент эффективных коагулирующих веществ. Это может привести к удешевлению производства резиновых изделий.