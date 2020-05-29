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Китайские шпионские приложения угрожают 100 млн Android-смартфонам
Проверьте, нет ли у вас на телефоне таких
В последних сборках Android пользователи имеют большую степень контроля над тем, к чему имеют доступ приложения. Однако для некоторых из них эта мера безопасности может не срабатывать. Исследователи обнаружили такие китайские шпионские приложения, которые угрожают 100 млн Android-смартфонам.
Исследовательская команда из VPNpro заявила об опасности приложений китайского разработчика, которые имеют как минимум по 50 млн загрузок. Они, по словам специалистов, запрашивают «опасные разрешения». Одно из таких приложений, например, имеет встроенного трояна с удалённым доступом. При этом программа размещена в Play Store.
Разработчик этих приложений называется QuVideo. Он наиболее известен своим редактором видео VivaVideo. Последний может похвастаться около 100 млн загрузок. Что интересно, в прошлом VivaVideo уже включили в список шпионских китайских приложений.
У программ QuVideo есть аналоги и для iOS, но на этой системе злоупотреблений замечено не было.