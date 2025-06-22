Китайские студии «вернут» Брюса Ли в кино с помощью ИИ

Этот проект финансируется правительством Китая и получил название «Проект оживления 100 классических фильмов кунг-фу». Но речь идёт не только о простой реставрации или повышении качества картинки. Некоторые фильмы собираются полностью переработать с использованием ИИ-фильтров. Например, трейлер нового варианта фильма Джона Ву 1986 года «Светлое будущее» показывает героя, превращённого в киберпанкового персонажа, пишут СМИ.

Создатели проекта обещают сохранить дух оригинальных фильмов, но не всем поклонникам классики такая идея нравится. Многие считают, что легендарные боевики, такие как «Кулак ярости» Брюса Ли, «Пьяный мастер» Джеки Чана и «Однажды в Китае» с Джетом Ли, и так отлично смотрятся в оригинальном виде. Их можно найти в хорошем качестве на стримингах и даже на Blu-ray с 4K.