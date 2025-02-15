Baidu сталкивается с жесткой конкуренцией на китайском рынке ИИ, в частности со стороны компании DeepSeek, которая предлагает услуги по производительности, как утверждается, конкурирующие с GPT-4 от американской OpenAI. Хотя Baidu была одним из первых китайских пионеров в области ИИ, ее чатбот не смог привлечь столько же пользователей, сколько конкуренты, такие как Doubao и DeepSeek.

Ранее Baidu взимала 59,9 юаня (8,18 доллара) в месяц за некоторые поисковые функции, основанные на искусственном интеллекте. Помимо того, что Ernie Bot станет бесплатным, 1 апреля Baidu также запустит «инструмент расширенного поиска» - более умные ответы и лучшие способности к рассуждению, также бесплатно.