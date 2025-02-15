Опубликовано 15 февраля 2025, 22:181 мин.
«Китайский Google» — Baidu — сделает ИИ-чатбота бесплатнымС 1 апреля
Baidu, ведущая в Китае поисковая система, объявила о том, что ее чат-бот с искусственным интеллектом Ernie Bot станет бесплатным для всех пользователей с 1 апреля. По словам компании, это стало возможным благодаря «развитию технологий и снижению затрат».
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Baidu сталкивается с жесткой конкуренцией на китайском рынке ИИ, в частности со стороны компании DeepSeek, которая предлагает услуги по производительности, как утверждается, конкурирующие с GPT-4 от американской OpenAI. Хотя Baidu была одним из первых китайских пионеров в области ИИ, ее чатбот не смог привлечь столько же пользователей, сколько конкуренты, такие как Doubao и DeepSeek.
Ранее Baidu взимала 59,9 юаня (8,18 доллара) в месяц за некоторые поисковые функции, основанные на искусственном интеллекте. Помимо того, что Ernie Bot станет бесплатным, 1 апреля Baidu также запустит «инструмент расширенного поиска» - более умные ответы и лучшие способности к рассуждению, также бесплатно.