Китайский ИИ-генератор видео Kling бросил вызов американской Sora

Опубликовано 09 июня 2024, 08:15
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Китайский ИИ-генератор видео Kling бросил вызов американской SoraНовая видеомодель вполне способна составить конкуренцию
Новая ИИ-видеомодель Kling от китайской Kuaishou набирает обороты благодаря возможностям, которые конкурируют с Sora от OpenAI. ИИ-генератор видео предлагает расширенные возможности создания, включая более длинные ролики, повышенную точность движений, лучшее следование подсказкам и многокадровые последовательности, пишет Tom’sGuide.
© Kling
В отличие от Sora, которая дебютировала в феврале, но по-прежнему доступна только избранным пользователям, Kling уже доступен через «список ожидания», в который могут записаться все желающие.
Kling может создавать до двух минут видео в формате 1080p с частотой 30 кадров в секунду на основе одного запроса и точно моделирует «физику реального мира», что является сложной задачей для большинства моделей ИИ, отмечает издание. Он использует модель, аналогичную модели Sora, и поддерживает различные соотношения сторон и типы съемки. Кроме того, Kling отлично справляется с 3D-реконструкцией лица и тела.