Китайский ИИ-генератор видео Kling бросил вызов американской Sora

Kling может создавать до двух минут видео в формате 1080p с частотой 30 кадров в секунду на основе одного запроса и точно моделирует «физику реального мира», что является сложной задачей для большинства моделей ИИ, отмечает издание. Он использует модель, аналогичную модели Sora, и поддерживает различные соотношения сторон и типы съемки. Кроме того, Kling отлично справляется с 3D-реконструкцией лица и тела.