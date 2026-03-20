Опубликовано 20 марта 2026, 16:46
Китайский обогнал немецкий, став вторым по популярности языком в Яндекс Переводчике

И французский обогнал
Яндекс подвёл итоги 15 лет работы сервиса собственного Переводчика. Так, за последние годы китайский поднялся на второе место, обогнав немецкий и французский.
Абсолютным лидером остаётся английский. На втором месте, как было сказано выше, китайский, на третьем — немецкий.

Всего в сервисе доступно 115 языков — от распространённых до выдуманных (например, эльфийский). Также сервис поддерживает 18 языков народов России, включая малочисленные. Чаще всего из таких пользователи переводят с татарского, башкирского, чувашского, марийского и якутского.

Женщины на 70% чаще мужчин переводят с турецкого, на 63% — с корейского и на 55% — с французского. Мужчины, напротив, активнее переводят с узбекского (в 3,2 раза чаще), а также с китайского, польского и японского.

Различаются и предпочтения по возрасту. Подростки до 18 лет чаще других переводят с башкирского, японского, корейского и арабского. Пользователи 25−34 лет лидируют по переводам с узбекского, таджикского и азербайджанского. Люди старше 45 лет проявляют повышенный интерес к итальянскому и испанскому.

Источник:Яндекс
Автор:Максим Многословный
