Китайский обогнал немецкий, став вторым по популярности языком в Яндекс Переводчике

Китайский обогнал немецкий, став вторым по популярности языком в Яндекс ПереводчикеИ французский обогнал
© Яндекс
Абсолютным лидером остаётся английский. На втором месте, как было сказано выше, китайский, на третьем — немецкий.
Всего в сервисе доступно 115 языков — от распространённых до выдуманных (например, эльфийский). Также сервис поддерживает 18 языков народов России, включая малочисленные. Чаще всего из таких пользователи переводят с татарского, башкирского, чувашского, марийского и якутского.
Женщины на 70% чаще мужчин переводят с турецкого, на 63% — с корейского и на 55% — с французского. Мужчины, напротив, активнее переводят с узбекского (в 3,2 раза чаще), а также с китайского, польского и японского.
Различаются и предпочтения по возрасту. Подростки до 18 лет чаще других переводят с башкирского, японского, корейского и арабского. Пользователи 25−34 лет лидируют по переводам с узбекского, таджикского и азербайджанского. Люди старше 45 лет проявляют повышенный интерес к итальянскому и испанскому.