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Китайский след: в TikTok сменится глава по кибербезопасности

Компания заявила, что связи с Китаем тут ни при чем
На фоне возобновления призывов членов правительства США проверить связи социальной сети TikTok с Китаем глава отдела кибербезопасности американского сегмента TikTok покинет свой пост в сентябре.
Китайский след: в TikTok сменится глава по кибербезопасности

Представитель TikTok сообщил Wall Street Journal, что решение о замене Роланда Клутье на посту директора по безопасности не связано с какими-либо проблемами конфиденциальности данных.

В прошлом месяце Buzzfeed News сообщил, что данные американских пользователей неоднократно попадали в руки сотрудников TikTok в Китае на основании утечки аудиозаписей с внутренних собраний компании. Это сообщение вызвало ответную реакцию в Вашингтоне, а член Федеральной комиссии по связи США призвал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений.

В сентябре Клутье официально уйдет с должности директора по безопасности и перейдет на консультативную работу в TikTok.

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