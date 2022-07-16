Китайский след: в TikTok сменится глава по кибербезопасности

Представитель TikTok сообщил Wall Street Journal, что решение о замене Роланда Клутье на посту директора по безопасности не связано с какими-либо проблемами конфиденциальности данных.

В прошлом месяце Buzzfeed News сообщил, что данные американских пользователей неоднократно попадали в руки сотрудников TikTok в Китае на основании утечки аудиозаписей с внутренних собраний компании. Это сообщение вызвало ответную реакцию в Вашингтоне, а член Федеральной комиссии по связи США призвал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений.

В сентябре Клутье официально уйдет с должности директора по безопасности и перейдет на консультативную работу в TikTok.