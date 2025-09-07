Китайский стартап DeepSeek выпустит ИИ-агента к концу 2025 года

Опубликовано 07 сентября 2025, 23:361 мин.
Китайский стартап DeepSeek выпустит ИИ-агента к концу 2025 годаДля конкуренции с OpenAI
Китайская DeepSeek планирует запустить новый ИИ-агент к концу года. Система сможет выполнять сложные многозадачные операции с минимальным участием человека и учиться на собственном опыте.
© DeepSeek
Ранее DeepSeek привлекла внимание выпуском модели R1, которая показала высокие способности к логическому мышлению и была создана всего за $ 6 млн — значительно дешевле аналогов от OpenAI и Google. После компания двигалась осторожно. Основатель Лян Вэнфэн отложил выпуск R2 для доработок.
Новая модель, как пишут СМИ, будет ориентирована на ИИ-агентов, которые способны выполнять задачи вроде планирования поездок, отладки программ и управления бизнес-процессами с минимальным вмешательством человека.
Хотя детали о цене и доступности пока неизвестны.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный