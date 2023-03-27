Китайское приложение уличили в получении контроля над миллионами устройств

Анализ показал, что по крайней мере две версии приложения Pinduoduo использовали уязвимости под номерами CVE-2023-20963. Они позволил приложению выполнять операции с повышенными привилегиями. Приложение использовало эти привилегии для загрузки кода с сайта и его запуска на устройстве.

Pinduoduo — это приложение электронной коммерции для связи покупателей и продавцов. Недавно сообщалось , что у него 751,3 млн активных пользователей в месяц. Точное количество пострадавших устройство неизвестно.