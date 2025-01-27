Китайскому ИИ-стартапу DeepSeek удалось создать дешевого конкурента ChatGPT

Когда в 2022 году США ввели ограничения на доступ китайских компаний к передовым чипам, таким как H100 от Nvidia, DeepSeek столкнулась с проблемой. Однако они приспособились, используя «творческие» методы оптимизации своих моделей, что позволило им обучать их с меньшими затратами ресурсов. Эта инновация привела к созданию высокоэффективных моделей, требующих лишь малой доли вычислительной мощности по сравнению с конкурентами, такими как ChatGPT.

Подход DeepSeek заслужил признание в сообществе исследователей ИИ, особенно за «открытость». Разрабатывая модели с меньшими вычислительными мощностями, DeepSeek продемонстрировала, что даже при ограниченных ресурсах можно создавать передовые модели ИИ.