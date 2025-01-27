Китайскому ИИ-стартапу DeepSeek удалось создать дешевого конкурента ChatGPT

Опубликовано 27 января 2025, 08:151 мин.
Китайскому ИИ-стартапу DeepSeek удалось создать дешевого конкурента ChatGPTНо как ему это удалось?
DeepSeek, китайский ИИ-стартап, быстро занял видное место в области ИИ благодаря инновационному подходу основателя Лян Вэньфэна. Лян, ранее управлявший хедж-фондом, собрал команду молодых талантливых аспирантов из ведущих китайских университетов для разработки передовых моделей ИИ. Энергия и амбиции команды способствовали успеху DeepSeek, пишет Wired в статье, посвященной главному (и дешевому) конкуренту ChatGPT.
© DeepSeek
Когда в 2022 году США ввели ограничения на доступ китайских компаний к передовым чипам, таким как H100 от Nvidia, DeepSeek столкнулась с проблемой. Однако они приспособились, используя «творческие» методы оптимизации своих моделей, что позволило им обучать их с меньшими затратами ресурсов. Эта инновация привела к созданию высокоэффективных моделей, требующих лишь малой доли вычислительной мощности по сравнению с конкурентами, такими как ChatGPT.
Подход DeepSeek заслужил признание в сообществе исследователей ИИ, особенно за «открытость». Разрабатывая модели с меньшими вычислительными мощностями, DeepSeek продемонстрировала, что даже при ограниченных ресурсах можно создавать передовые модели ИИ.