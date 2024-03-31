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Опубликовано 31 марта 2024, 06:45
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Кладбище проектов Google ждет пополнение: подкасты закрываются

Американским пользователям грозит переход на YouTube Music
Занавес опускается для Google Podcasts в США, знаменуя начало отключения. Начиная со 2 апреля американские пользователи больше не будут иметь доступа к приложению.
Кладбище проектов Google ждет пополнение: подкасты закрываются
© Ferra

Запущенное в 2018 году, приложение Google Podcasts собрало более 500 миллионов загрузок в Google Play. Оно предлагало обширную библиотеку подкастов, управление подпиской, воспроизведение в автономном режиме и интеграцию с экосистемой Google для персонализированных рекомендаций.

Однако Google объявила о прекращении его работы в сентябре 2023 года, ссылаясь на данные пользователей о более высокой вовлеченности подкастов на YouTube. Компания намерена объединить свои аудиосервисы под одной крышей — YouTube Music.

Хотя YouTube Music поддерживает базовое воспроизведение подкастов, многие пользователи Google Podcasts выражают недовольство этим переходом. В интерфейсе YouTube Music, предназначенном для… музыки, отсутствуют специальные функции обнаружения подкастов, фильтры поиска и оптимизированные возможности управления.

В настоящее время только американские пользователи сталкиваются с крайним сроком — 2 апреля. Однако архивная страница поддержки YouTube Music предполагает полное глобальное отключение приложения для подкастов к июлю 2024 года.

Источник:Bleeping Computer
Автор:Максим Многословный
Теги:
#подкаст
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#YouTube Music
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#Google
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#сша