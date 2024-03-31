Кладбище проектов Google ждет пополнение: подкасты закрываются

Запущенное в 2018 году, приложение Google Podcasts собрало более 500 миллионов загрузок в Google Play. Оно предлагало обширную библиотеку подкастов, управление подпиской, воспроизведение в автономном режиме и интеграцию с экосистемой Google для персонализированных рекомендаций.

Однако Google объявила о прекращении его работы в сентябре 2023 года, ссылаясь на данные пользователей о более высокой вовлеченности подкастов на YouTube. Компания намерена объединить свои аудиосервисы под одной крышей — YouTube Music.

Хотя YouTube Music поддерживает базовое воспроизведение подкастов, многие пользователи Google Podcasts выражают недовольство этим переходом. В интерфейсе YouTube Music, предназначенном для… музыки, отсутствуют специальные функции обнаружения подкастов, фильтры поиска и оптимизированные возможности управления.

В настоящее время только американские пользователи сталкиваются с крайним сроком — 2 апреля. Однако архивная страница поддержки YouTube Music предполагает полное глобальное отключение приложения для подкастов к июлю 2024 года.