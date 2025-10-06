Классическую «змейку» запустили прямо в адресной строке браузера

В версии URL Snake поле состоит из сетки 40×4 символов Брайля, а для плавной анимации используется метод RequestAnimationFrame.

Автор отмечает, что проект изначально был «шуткой», но открыт для улучшений — пользователи могут присылать идеи, отчёты об ошибках и предложения на GitHub. Код игры занимает менее 400 строк JavaScript и доступен в открытом доступе.

Выбор символов Брайля объясняется их структурой: каждый символ представляет собой сетку 2×4 точек с двумя возможными состояниями, что даёт 256 вариантов, идеально подходящих для анимации.