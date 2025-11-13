Клавиатура Google Gboard получит обновленный интерфейс для эмодзи

Кроме этого, Gboard обновит цветовую палитру кнопок и фонов в панели эмодзи. Изменения коснутся как светлого, так и тёмного режимов.

Разработчики также продолжают работу над изменениями поведения апострофа, о которых сообщалось ранее. Пока функция не активна.