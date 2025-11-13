Клавиатура Google Gboard получит обновленный интерфейс для эмодзи

Опубликовано 13 ноября 2025, 19:251 мин.
Клавиатура Google Gboard получит обновленный интерфейс для эмодзиБольше места и новые цвета
Gboard, программная клавиатура от Google, скоро получит обновлённый интерфейс для работы с эмодзи. В бета-версии 16.4.3.827411866-beta-arm64-v8a обнаружены несколько интересных изменений.
Сейчас при выборе GIF или стикеров навигационная панель внизу экрана автоматически скрывается, чтобы дать больше места для просмотра контента. В новой версии Google планирует сделать то же самое для эмодзи: при прокрутке списка панель будет скрываться и возвращаться, когда вы меняете направление прокрутки.
Кроме этого, Gboard обновит цветовую палитру кнопок и фонов в панели эмодзи. Изменения коснутся как светлого, так и тёмного режимов.
Разработчики также продолжают работу над изменениями поведения апострофа, о которых сообщалось ранее. Пока функция не активна.