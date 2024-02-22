Клавиатура Google научилась копировать текст с фото на телефон

Найдите «Сканировать текст» в сетке возможностей Gboard и перетащите ее на панель инструментов для быстрого доступа. Дайте разрешение камере и с помощью видоискателя сфотографируйте нужный текст.

Gboard выделяет распознанный текст. Нажмите и перетащите, чтобы выделить определенные части, просмотрите выделение и нажмите «Вставить», чтобы перенести его в цифровое пространство.

Инструмент также остается открытым для нескольких выделений, что позволяет захватить больше текста за один сеанс.

В настоящее время функция находится в бета-версии, впервые она была замечена в ноябре 2023 года. Она постепенно распространяется среди пользователей с последней бета-версией Gboard (версия 13.9) и вскоре может выйти в глобальный релиз