Клавиатуру Google на смартфонах можно будет «вертеть» как вам вздумается

Клавиатуру Google на смартфонах можно будет «вертеть» как вам вздумаетсяА также изменять ее размер
Интересная новость для пользователей Android - компания Google представила новую функцию «Resize» в популярной клавиатуре Gboard. Обновление позволяет более наглядно и детально настраивать клавиатуру.
Благодаря функции Resize ушли в прошлое времена ограниченных вариантов размеров клавиатуры. Теперь вы можете полностью контролировать этот параметр, перетаскивая и настраивая ее в соответствии со своими предпочтениями. Хотите более высокую или более короткую клавиатуру? Нет проблем! Просто измените ее.
Но этим дело не ограничивается. Google также предусмотрела регулировку ширины, позволяющую занимать не более трети экрана или половину, три четверти и более. Кроме того, можно даже перемещать клавиатуру по экрану в соответствии со своим стилем набора текста.
В настоящее время функция Resize доступна в бета-версии 13.2.05.x Gboard, но постепенно распространится на телефоны и планшеты под управлением ОС Android.