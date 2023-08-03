Клавиатуру Google на смартфонах можно будет «вертеть» как вам вздумается

Но этим дело не ограничивается. Google также предусмотрела регулировку ширины, позволяющую занимать не более трети экрана или половину, три четверти и более. Кроме того, можно даже перемещать клавиатуру по экрану в соответствии со своим стилем набора текста.

В настоящее время функция Resize доступна в бета-версии 13.2.05.x Gboard, но постепенно распространится на телефоны и планшеты под управлением ОС Android.