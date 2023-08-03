Приложения
13:46, 03 августа 2023
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Клавиатуру Google на смартфонах можно будет «вертеть» как вам вздумается

А также изменять ее размер

Интересная новость для пользователей Android - компания Google представила новую функцию «Resize» в популярной клавиатуре Gboard. Обновление позволяет более наглядно и детально настраивать клавиатуру.

Благодаря функции Resize ушли в прошлое времена ограниченных вариантов размеров клавиатуры. Теперь вы можете полностью контролировать этот параметр, перетаскивая и настраивая ее в соответствии со своими предпочтениями. Хотите более высокую или более короткую клавиатуру? Нет проблем! Просто измените ее.

© 9to5Google

Но этим дело не ограничивается. Google также предусмотрела регулировку ширины, позволяющую занимать не более трети экрана или половину, три четверти и более. Кроме того, можно даже перемещать клавиатуру по экрану в соответствии со своим стилем набора текста.

В настоящее время функция Resize доступна в бета-версии 13.2.05.x Gboard, но постепенно распространится на телефоны и планшеты под управлением ОС Android.

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