Клиенты Google Workspace заметили, что не могут отключить ИИ без службы поддержки

В январе Google объявила о повышении цены на Workspace, ещё и добавила в различные приложения функции искусственного интеллекта. Хотя многие пользователи находят эти функции «полезными», если верить СМИ, не всем они в итоге оказались нужны, некоторые администраторы были разочарованы отсутствием простой возможности отключить их.

На странице поддержки Google указано, что возможность управлять настройками Gemini доступна только для учетных записей Enterprise Standard и Enterprise Plus. Но. Некоторые пользователи сообщили, что служба поддержки может разблокировать эти настройки, даже если у нет той самой учетной записи Enterprise.

Магия. Не иначе.