Клиенты Google Workspace заметили, что не могут отключить ИИ без службы поддержки

Опубликовано 02 февраля 2025, 12:001 мин.
Клиенты Google Workspace заметили, что не могут отключить ИИ без службы поддержкиАдминистраторам с Google Workspace требуется поддержка службы поддержки
Подписчики Google Workspace теперь имеют доступ к ИИ-функциям Gemini, которые по умолчанию включены в такие приложения, как Gmail, Drive, Meet и другие. Однако многие администраторы обнаружили, что не могут легко отключить эти инструменты. Возможность отключения Gemini скрыта за разговором со службой поддержки Google.
В январе Google объявила о повышении цены на Workspace, ещё и добавила в различные приложения функции искусственного интеллекта. Хотя многие пользователи находят эти функции «полезными», если верить СМИ, не всем они в итоге оказались нужны, некоторые администраторы были разочарованы отсутствием простой возможности отключить их.
На странице поддержки Google указано, что возможность управлять настройками Gemini доступна только для учетных записей Enterprise Standard и Enterprise Plus. Но. Некоторые пользователи сообщили, что служба поддержки может разблокировать эти настройки, даже если у нет той самой учетной записи Enterprise.
Магия. Не иначе.