Приложения
Опубликовано 02 февраля 2025, 12:00
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Клиенты Google Workspace заметили, что не могут отключить ИИ без службы поддержки

Администраторам с Google Workspace требуется поддержка службы поддержки
Подписчики Google Workspace теперь имеют доступ к ИИ-функциям Gemini, которые по умолчанию включены в такие приложения, как Gmail, Drive, Meet и другие. Однако многие администраторы обнаружили, что не могут легко отключить эти инструменты. Возможность отключения Gemini скрыта за разговором со службой поддержки Google.
Клиенты Google Workspace заметили, что не могут отключить ИИ без службы поддержки

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В январе Google объявила о повышении цены на Workspace, ещё и добавила в различные приложения функции искусственного интеллекта. Хотя многие пользователи находят эти функции «полезными», если верить СМИ, не всем они в итоге оказались нужны, некоторые администраторы были разочарованы отсутствием простой возможности отключить их.

На странице поддержки Google указано, что возможность управлять настройками Gemini доступна только для учетных записей Enterprise Standard и Enterprise Plus. Но. Некоторые пользователи сообщили, что служба поддержки может разблокировать эти настройки, даже если у нет той самой учетной записи Enterprise.

Магия. Не иначе.