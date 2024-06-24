Опубликовано 24 июня 2024, 09:45
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Клон ChatGPT — LibreChat — отличился своим подходом к контролю данныхОни в ваших руках
LibreChat, новая альтернатива ChatGPT, но с открытым исходным кодом, набирает обороты, предлагая пользователям «беспрецедентный контроль» над взаимодействием с искусственным интеллектом, пишут СМИ.
Разработанный под лицензией MIT, LibreChat может похвастаться интеграцией множества передовых больших языковых моделей, включая предложения от той же OpenAI, Azure, Anthropic и Google.
Отличительной чертой LibreChat является его приверженность «принципам конфиденциальности и владения данными». Пользователи могут размещать платформу на локальном хостинге, обеспечивая полный контроль над своими данными. Такой подход не только безопаснее, но и соответствует растущему беспокойству по поводу безопасности данных в цифровую эпоху, отмечают эксперты.
Универсальность LibreChat также выходит за рамки текстовых взаимодействий: есть, например, плагины, которые позволяют создавать изображения с помощью DALL-E или Stable Diffusion.