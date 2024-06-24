Разработанный под лицензией MIT, LibreChat может похвастаться интеграцией множества передовых больших языковых моделей, включая предложения от той же OpenAI, Azure, Anthropic и Google.

Отличительной чертой LibreChat является его приверженность «принципам конфиденциальности и владения данными». Пользователи могут размещать платформу на локальном хостинге, обеспечивая полный контроль над своими данными. Такой подход не только безопаснее, но и соответствует растущему беспокойству по поводу безопасности данных в цифровую эпоху, отмечают эксперты.

Универсальность LibreChat также выходит за рамки текстовых взаимодействий: есть, например, плагины, которые позволяют создавать изображения с помощью DALL-E или Stable Diffusion.