Клубнички не желаете: раскрыты сроки релиза «думающего» ИИ OpenAI

Опубликовано 11 сентября 2024, 21:001 мин.
Клубнички не желаете: раскрыты сроки релиза «думающего» ИИ OpenAIДве недели
OpenAI готовится выпустить «Strawberry» («Клубнику»), новую модель ИИ, ориентированную на рассуждения, в рамках ChatGPT в течение ближайших двух недель, сообщают СМИ. Эта разработка, поддерживаемая Microsoft, обещает более продвинутый разговорный ИИ с уникальной способностью «думать», прежде чем ответить, а не давать «немедленные» ответы.
Предстоящая модель, которая уже тестировалась отдельными людьми, призвана улучшить рассуждения и принятие решений в разговоре с ИИ. По имеющимся данным, Strawberry является частью ChatGPT, но в то же время это отдельное предложение, хотя подробности о том, как оно будет интегрировано в существующий сервис, остаются неясными.
В отличие от предыдущих версий, первоначальная версия Strawberry будет только текстовой, а не мультимодальной, то есть она не сможет обрабатывать или генерировать изображения.
Сейчас компания может похвастаться более чем миллионом платящих пользователей среди всех своих «бизнес-продуктов».