Клубнички не желаете: раскрыты сроки релиза «думающего» ИИ OpenAI

Предстоящая модель, которая уже тестировалась отдельными людьми, призвана улучшить рассуждения и принятие решений в разговоре с ИИ. По имеющимся данным, Strawberry является частью ChatGPT, но в то же время это отдельное предложение, хотя подробности о том, как оно будет интегрировано в существующий сервис, остаются неясными.

В отличие от предыдущих версий, первоначальная версия Strawberry будет только текстовой, а не мультимодальной, то есть она не сможет обрабатывать или генерировать изображения.

Сейчас компания может похвастаться более чем миллионом платящих пользователей среди всех своих «бизнес-продуктов».