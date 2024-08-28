Приложения
Опубликовано 28 августа 2024, 23:40
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«Клубника» превратит ИИ ChatGPT в отличного математика

И программиста
OpenAI готовится запустить осенью этого года новую ИИ-технологию под кодовым названием Strawberry, которая может значительно улучшить ChatGPT и GPT-4. Strawberry, ранее известная как Q*, предназначена для решения сложных математических задач и программирования с «беспрецедентной точностью».
«Клубника» превратит ИИ ChatGPT в отличного математика
© Ferra

Этот продвинутый ИИ, созданный бывшим главным научным сотрудником OpenAI Ильей Суцкевером и доработанный Якубом Пахоцким и Шимоном Сидором, должен вывести чат-боты OpenAI на «новый уровень возможностей». Отличительной особенностью Strawberry является развитое математическое мышление, позволяющее ей с легкостью решать новые задачи — область, в которой нынешние чат-боты часто испытывают трудности. Кроме того, она отлично разбирается в программировании и предлагает свои знания в более «субъективных областях», таких как маркетинговые стратегии.

В ChatGPT будет интегрирована более компактная и оптимизированная версия Strawberry, которая обеспечит аналогичную производительность при «меньших затратах и большей операционной эффективности», пишут СМИ.

Точная дата выхода Strawberry пока не определена.