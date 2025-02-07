«Клубок» DeepSeek распутали до китайской телеком-компании, запрещенной в США

Опубликовано 07 февраля 2025, 08:191 мин.
«Клубок» DeepSeek распутали до китайской телеком-компании, запрещенной в СШАВот и причина для блокировки нашлась
Исследователи безопасности обнаружили, что веб-сайт DeepSeek, китайского ИИ-чатбота, ставшего самым скачиваемым приложением в США, содержит скрытый компьютерный код, связанный с China Mobile, государственной телекоммуникационной компанией, запрещенной в США. Код появляется на странице входа в систему DeepSeek и потенциально может отправлять данные пользователей в China Mobile.
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Компания DeepSeek уже признавалась в хранении данных на серверах в Китае, но это новое открытие говорит о «более глубоких связях с китайским государством», пишут западные СМИ. Ранее правительство США ввело санкции против компании China Mobile из-за якобы ее связей с китайскими военными, запретив ей работать в стране.
Хотя в Северной Америке передачи данных не наблюдалось, исследователи «не исключают», что данные некоторых пользователей могут быть отправлены в China Mobile.