«Клубок» DeepSeek распутали до китайской телеком-компании, запрещенной в США

Компания DeepSeek уже признавалась в хранении данных на серверах в Китае, но это новое открытие говорит о «более глубоких связях с китайским государством», пишут западные СМИ. Ранее правительство США ввело санкции против компании China Mobile из-за якобы ее связей с китайскими военными, запретив ей работать в стране.

Хотя в Северной Америке передачи данных не наблюдалось, исследователи «не исключают», что данные некоторых пользователей могут быть отправлены в China Mobile.