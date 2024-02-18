Ключевая IoT-платформа Microsoft уйдет на “пенсию" в 2027 году

С 1 апреля 2024 года Microsoft прекратит предоставлять новые ресурсы для приложений Azure IoT Central. Однако существующие приложения будут продолжать функционировать и управляться до полного закрытия платформы в 2027 году. Этот срок дает передышку существующим пользователям, но неожиданное объявление оставляет разработчиков, создающих новые системы, в затруднительном положении.

Что такое Azure IoT Central? Запущенный в 2017 году Azure IoT Central был призван упростить разработку IoT, предоставляя готовое решение для подключения, управления и анализа данных с большого количества устройств. Оно служило управляемым слоем поверх более базового Azure IoT Hub, предлагая такие функции, как управление устройствами, информационные панели и предварительно созданную бизнес-логику.

Причины отказа Microsoft от Azure IoT Central остаются неясными. Компания не прокомментировала, постигнет ли подобная участь смежные службы, такие как Azure IoT Hub или Azure IoT Edge. Эта двусмысленность усугубляет неопределенность, связанную с будущим стратегии Microsoft в области IoT.