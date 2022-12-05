Книга по психологической самопомощи стала самой популярной среди россиян на Яндекс Музыке

19:19, 05 декабря 2022
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Книга по психологической самопомощи стала самой популярной среди россиян на Яндекс МузыкеА ещё многие слушали «1984»
Яндекс.Музыка назвала самую прослушиваемую аудиокнигу среди россиян в 2022 году.
Фото: Unsplash
Это книга журналистки Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Также были популярны: роман Фрэнка Герберта «Дюна», классика Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» и научно-популярная книга Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро».
Яндекс.Музыка также сообщила, что количество ежемесячных слушателей аудиокниг увеличилось в три раза по сравнению с 2021 годом.