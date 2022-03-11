Когда в России окончательно отключат Instagram

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Вчера в 23:04
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Когда в России окончательно отключат InstagramРоссиянам дали время, чтобы сохранить свои фотографии
Сегодня Генпрокуратура потребовала, чтобы Instagram заблокировали в России, а его владельца — компанию Meta признали экстремистской организацией. Роскомнадзор рассказал, когда именно доступ к приложению начнёт ограничиваться.
Роскомнадзор пояснил, что для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие соцсети. Поэтому ведомство решило ввести ограничение на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта. Таким образом, у пользователей будут дополнительные 48 часов переходного периода.
Ранее мы публиковали инструкцию, как скачать все фотографии с Instagram на телефон. Почитать её можно тут.
Напомним, Instagram в России заблокировали за то, что утром Meta объявила о разрешении публиковать на своих площадках посты на «языке вражды» в адрес российских военных.
Источник: Роскомнадзор