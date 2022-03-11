Когда в России окончательно отключат Instagram

Роскомнадзор пояснил, что для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие соцсети. Поэтому ведомство решило ввести ограничение на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта. Таким образом, у пользователей будут дополнительные 48 часов переходного периода.

Ранее мы публиковали инструкцию, как скачать все фотографии с Instagram на телефон. Почитать её можно тут.

Напомним, Instagram в России заблокировали за то, что утром Meta объявила о разрешении публиковать на своих площадках посты на «языке вражды» в адрес российских военных.