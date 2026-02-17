Кого ищут работодатели: Авито перечислил самые востребованные IT-профессии начала 2026 г.

Оказалось, что по сравнению с прошлым годом количество желающих освоить азы или «прокачать» свои IT-навыки увеличилось на 27%. Причем растут оба направления: люди приходят в профессию с нуля (+30%), а действующие работники активно повышают квалификацию (+53%).

Самыми популярными направлениями стали программирование (+47%) и аналитика данных (+43%). Эти сферы сейчас наиболее востребованы на рынке.

Интересно, что формат обучения тоже меняется. Если раньше многие предпочитали индивидуальные занятия, то теперь резко вырос спрос на групповые уроки — сразу на 74%.

Растет не только желание учиться, но и потребность в услугах. Так, бизнесу и «частникам» все чаще требуются специалисты по настройке серверов (спрос вырос в два раза) и системные администраторы (+69%). Заказы на создание программ «под ключ» подскочили на 90%, а на разработку мобильных приложений для iOS и Android — почти на 70%. Предприниматели активно заказывают интернет-магазины (+31%) и одностраничные сайты (+27%).