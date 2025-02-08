Команда Илона Маска выпустит правительственный ИИ-чатбот

Опубликовано 08 февраля 2025, 01:301 мин.
Команда Илона Маска выпустит правительственный ИИ-чатботПод названием GSAi
Команда Илона Маска работает над созданием чат-бота с искусственным интеллектом под названием GSAi, который в теории поможет модернизировать правительство США и сократить расходы. Эти усилия совпадают с целью Маска и президента США Дональда Трампа использовать технологии для «повышения эффективности» всего и вся.
Союзники Маска настаивают на мерах по сокращению расходов, в том числе призывают федеральных служащих вернуться в офис на полный рабочий день или уволиться. Тем временем инструменты искусственного интеллекта тестируются в таких ведомствах, как Министерство образования, для анализа расходов и улучшения процессов.
Управление общих служб (GSA) первоначально рассматривало возможность использования ИИ Gemini от Google для своего чат-бота, но решила, что он не отвечает потребностям службы DOGE страны. Вместо этого они изучают GitHub Copilot от Microsoft.