Команда Илона Маска выпустит правительственный ИИ-чатбот

Союзники Маска настаивают на мерах по сокращению расходов, в том числе призывают федеральных служащих вернуться в офис на полный рабочий день или уволиться. Тем временем инструменты искусственного интеллекта тестируются в таких ведомствах, как Министерство образования, для анализа расходов и улучшения процессов.

Управление общих служб (GSA) первоначально рассматривало возможность использования ИИ Gemini от Google для своего чат-бота, но решила, что он не отвечает потребностям службы DOGE страны. Вместо этого они изучают GitHub Copilot от Microsoft.