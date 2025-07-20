Команда Трампа активно инвестирует в «крипту» на фоне новых законов, выяснили СМИ

Сам Трамп, как сообщается, владеет криптовалютой на сумму не менее $ 51 млн, включая мемкойн $TRUMP. Его напарник по выборам Джей Ди Вэнс также указал от $ 250,000 до $ 500,000 в биткоине. У министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего — от $ 1 до $ 5 млн в криптоактивах.

Другие высокопоставленные чиновники, включая министра обороны Пита Хегсета и главу разведки Тулси Габбард, тоже имели цифровые активы, хотя некоторые продали их до вступления в должность. Руководитель Агентства жилищного финансирования Билл Пулт держит от $ 1 до $ 2 млн в криптовалюте, а глава управления госслужбы Скотт Купор — почти $ 10 млн.