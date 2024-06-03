Комиссия ЕС проверит номера пользователей Telegram

Опубликовано 03 июня 2024, 06:45
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Комиссия ЕС проверит номера пользователей TelegramВ условиях жесткого контроля со стороны регуляторов
Европейская комиссия (ЕК) намерена проверить количество пользователей Telegram на территории Европейского союза (ЕС), чтобы лучше понять принципы работы приложения для обмена сообщениями, пишет Лента.ру.
Это расследование, о котором вице-президент ЕК Вера Йоурова рассказала в интервью Bloomberg, направлено на то, чтобы выяснить, превышает ли пользовательская база Telegram порог в 45 миллионов пользователей, что является ключевым критерием для принятия регулятивных мер в соответствии с законодательством ЕС.
Telegram сообщил о 42 миллионах пользователей, но Йоурова отметила, что ЕК проверит эту цифру. Если фактическое число пользователей окажется выше, ЕК проведет тщательную проверку платформы. Такая проверка согласуется с Законом о цифровых услугах, который обязывает платформы бороться с распространением дезинформации, наркоторговлей и контрабандой.