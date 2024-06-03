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Опубликовано 03 июня 2024, 06:45
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Комиссия ЕС проверит номера пользователей Telegram

В условиях жесткого контроля со стороны регуляторов
Европейская комиссия (ЕК) намерена проверить количество пользователей Telegram на территории Европейского союза (ЕС), чтобы лучше понять принципы работы приложения для обмена сообщениями, пишет Лента.ру.
Комиссия ЕС проверит номера пользователей Telegram
© Ferra

Это расследование, о котором вице-президент ЕК Вера Йоурова рассказала в интервью Bloomberg, направлено на то, чтобы выяснить, превышает ли пользовательская база Telegram порог в 45 миллионов пользователей, что является ключевым критерием для принятия регулятивных мер в соответствии с законодательством ЕС.

Telegram сообщил о 42 миллионах пользователей, но Йоурова отметила, что ЕК проверит эту цифру. Если фактическое число пользователей окажется выше, ЕК проведет тщательную проверку платформы. Такая проверка согласуется с Законом о цифровых услугах, который обязывает платформы бороться с распространением дезинформации, наркоторговлей и контрабандой.

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Telegram
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#Европа
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#ЕС