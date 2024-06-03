Комиссия ЕС проверит номера пользователей Telegram

Это расследование, о котором вице-президент ЕК Вера Йоурова рассказала в интервью Bloomberg, направлено на то, чтобы выяснить, превышает ли пользовательская база Telegram порог в 45 миллионов пользователей, что является ключевым критерием для принятия регулятивных мер в соответствии с законодательством ЕС.

Telegram сообщил о 42 миллионах пользователей, но Йоурова отметила, что ЕК проверит эту цифру. Если фактическое число пользователей окажется выше, ЕК проведет тщательную проверку платформы. Такая проверка согласуется с Законом о цифровых услугах, который обязывает платформы бороться с распространением дезинформации, наркоторговлей и контрабандой.