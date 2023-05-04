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14:15, 04 мая 2023
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Компании Meta* хотят запретить монетизировать данные детей

Чтобы ни доллара компания не смогла на них заработать

Федеральная торговая комиссия США (FTC) предложила ввести новые ограничения в отношении компании Meta* после предполагаемых нарушений приказа о конфиденциальности от 2020 года.

FTC обвинила Meta* в нарушении Правила защиты конфиденциальности детей в Интернете (COPPA) путем искажения информации о родительском контроле в приложении Messenger Kids.

Предлагаемые условия включают в себя полный запрет на монетизацию данных пользователей младше 18 лет. Любые данные, полученные от этих пользователей, могут быть использованы только в целях безопасности, а любые данные, собранные, пока пользователи не достигли совершеннолетия, не могут быть использованы в дальнейшем, когда им исполнится 18 лет. Metaполучила 30 дней на ответ. Представитель Facebook (принадлжеит Meta*) Энди Стоун назвал действия FTC «политическим трюком» и заявил, что компания будет «энергично бороться с этим иском и рассчитывает на победу».

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена

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