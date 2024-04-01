Компании могут превратить вас в бесплатных «пропагандистов»: цифровой лоббизм

В качестве наглядного примера в статье приводятся антипиратские законопроекты SOPA/PIPA 2012 года. Столкнувшись с хорошо финансируемыми традиционными лоббистскими усилиями гигантов индустрии развлечений, Google поняла, что нужен другой подход. Появилась кампания «Не убивайте Интернет», направленная на «мобилизацию» пользователей и представляющая законопроекты как угрозу цензуры.

Миллионы пользователей увидели затемненные сайты, такие как Википедия, и получили «призывы к действию». Результат? Массовое возмущение в Интернете, которое привело к провалу законопроекта.

Такой подход «мы против них» стал нормой. Airbnb, Uber и Lyft использовали подобную тактику, чтобы повлиять на местные правила и трудовое законодательство.

Но что это — победа демократии или манипуляции? Washington Post высказывает опасения по поводу того, что большие технологии превращают пользователей в неосознанные пешки. Хотя пользователи могут чувствовать себя наделенными полномочиями, действительно ли они информированы о последствиях своей онлайн-активности?