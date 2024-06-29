Приложения
Опубликовано 29 июня 2024, 13:48
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Компании стали менять политику конфиденциальности ради «свободы» в обучении ИИ

Условия предоставления услуг меняются
В июле прошлого года компания Google незаметно изменила свою политику конфиденциальности, добавив ключевую фразу о том, что публичная информация может быть использована для обучения искусственного интеллекта. Это небольшое изменение является частью более широкой тенденции среди технологических компаний, включая Snap и Meta*, которые переписывают условия использования, чтобы включить в них пункты об обучении ИИ.
Компании стали менять политику конфиденциальности ради «свободы» в обучении ИИ
© Ferra
Google

Google

© New York Times

Поскольку развитие ИИ ускоряется, такие изменения условий предоставления услуг вызывают серьезные опасения по поводу конфиденциальности, отмечают СМИ. Публичные данные, свободно доступные в Интернете, становятся «ограниченным ресурсом». Так, компании обращают внимание на частные данные, такие как тексты и электронные письма, защищенные законами о конфиденциальности, которые требуют согласия пользователя на их использование, поэтому они меняют условия предоставления услуг, часто «втихую».

Некоторые компании, такие как Adobe и Snap, столкнулись с негативной реакцией на изменение своей политики, а другие, та же Meta*, столкнулись с юридическими проблемами в Европе.

Adobe

Adobe

© New York Times

Критики, в частности художники, писатели и другие, утверждают, что их работы берут без явного их согласия для обучения моделей ИИ. Так, в Соединенных Штатах, где законы о конфиденциальности менее строгие, Meta* смогла использовать публичные посты в соцсетях для обучения своего ИИ без какого-либо оповещения, пишут СМИ.

Snap

Snap

© New York Times

И таких случаев будет всё больше и больше.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена