Компании стали менять политику конфиденциальности ради «свободы» в обучении ИИ

Поскольку развитие ИИ ускоряется, такие изменения условий предоставления услуг вызывают серьезные опасения по поводу конфиденциальности, отмечают СМИ. Публичные данные, свободно доступные в Интернете, становятся «ограниченным ресурсом». Так, компании обращают внимание на частные данные, такие как тексты и электронные письма, защищенные законами о конфиденциальности, которые требуют согласия пользователя на их использование, поэтому они меняют условия предоставления услуг, часто «втихую».

Некоторые компании, такие как Adobe и Snap, столкнулись с негативной реакцией на изменение своей политики, а другие, та же Meta*, столкнулись с юридическими проблемами в Европе.