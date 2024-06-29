Компании стали менять политику конфиденциальности ради «свободы» в обучении ИИ

Компании стали менять политику конфиденциальности ради «свободы» в обучении ИИУсловия предоставления услуг меняются
Поскольку развитие ИИ ускоряется, такие изменения условий предоставления услуг вызывают серьезные опасения по поводу конфиденциальности, отмечают СМИ. Публичные данные, свободно доступные в Интернете, становятся «ограниченным ресурсом». Так, компании обращают внимание на частные данные, такие как тексты и электронные письма, защищенные законами о конфиденциальности, которые требуют согласия пользователя на их использование, поэтому они меняют условия предоставления услуг, часто «втихую».
Некоторые компании, такие как Adobe и Snap, столкнулись с негативной реакцией на изменение своей политики, а другие, та же Meta*, столкнулись с юридическими проблемами в Европе.
Критики, в частности художники, писатели и другие, утверждают, что их работы берут без явного их согласия для обучения моделей ИИ. Так, в Соединенных Штатах, где законы о конфиденциальности менее строгие, Meta* смогла использовать публичные посты в соцсетях для обучения своего ИИ без какого-либо оповещения, пишут СМИ.
И таких случаев будет всё больше и больше.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена