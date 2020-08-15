Компания Илона Маска усложнит угон электромобилей

Маск написал в Twitter, что, хоть и с опозданием, но в приложении Tesla появится двухфакторная аутентификация. По словам Илона, эта опция находится на последней стадии разработки. Двухфакторная аутентификация будет добавлять ещё один шаг в систему верификации пользователя, когда он входит в аккаунт.

Приложение Tesla, по сути, используется как ключ для последних электромобилей компании. Оно позволяет удалённо закрывать и открывать автомобиль. Поэтому безопасность приложения чрезвычайно важна для владельцев электрокаров Tesla. Двухфакторная аутентификация через SMS или другие средства позволит снизить вероятность взлома приложения и угона авто.

Напомним, что электромобили Tesla также можно отслеживать через GPS в случае угона.