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Компания Илона Маска запретила сотрудникам использовать популярное приложение для видеозвонков
Речь о Zoom
В последнее время на слуху у многих находится приложение Zoom. Оно стало популярным на фоне распространения коронавируса, который заставил людей сидеть дома и общаться по видеосвязи. Что интересно, в Zoom уже нашли ряд проблем с безопасностью данных. Теперь стало известно, что компания Илона Маска SpaceX запретила сотрудникам использовать популярное приложение для видеозвонков.
Как пишет Forbes, запрет на Zoom в SpaceX вступил в силу после новостей о проблемах сервиса с безопасностью и приватностью. Информация о приложении появилась в служебной записке компании. Руководство SpaceX советует сотрудникам использовать вместо Zoom электронную почту, сообщения или звонки.
Стоит отметить, что такие же меры предосторожности приняли в NASA.
На днях мы сообщали, что в сети в открытом доступе обнаружили тысячи разговоров из Zoom.