Компания Илона Маска запретила сотрудникам использовать популярное приложение для видеозвонков

Как пишет Forbes, запрет на Zoom в SpaceX вступил в силу после новостей о проблемах сервиса с безопасностью и приватностью. Информация о приложении появилась в служебной записке компании. Руководство SpaceX советует сотрудникам использовать вместо Zoom электронную почту, сообщения или звонки.

Стоит отметить, что такие же меры предосторожности приняли в NASA.

На днях мы сообщали, что в сети в открытом доступе обнаружили тысячи разговоров из Zoom.