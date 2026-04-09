Компания-разработчик ChatGPT обвинила Илона Маска и Марка Цукерберга в сговоре

Маск уже подал на OpenAI иск на 134 миллиарда долларов. Но дело не только в этом. По данным OpenAI, люди, «связанные с Маском», собирали компрометирующую информацию о её руководителе Сэме Альтмане. Они «отслеживали его перелёты, вечеринки, выясняли личные данные его знакомых и даже опрашивали посетителей баров». Некоторым из этих людей якобы платили за работу.

А при чём здесь Цукерберг?

В прошлом году Цукерберг, как пишут СМИ, написал Маску и предложил помощь в сокращении госрасходов. Маск ответил сердечком, а затем спросил, не хочет ли Цукерберг вместе с ним выкупить интеллектуальную собственность OpenAI. Тот предложил обсудить это по телефону.

OpenAI просит проверить, не нарушают ли Маск и Meta* законы о конкуренции. По мнению OpenAI, их действия могут помешать «развитию искусственного интеллекта, который должен приносить пользу всем людям».

