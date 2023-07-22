Компанию-разработчик ChatGPT покинул руководитель отдела доверия и безопасности

15:08, 22 июля 2023
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Компанию-разработчик ChatGPT покинул руководитель отдела доверия и безопасностиОн останется в роли консультанта
Дэйв Уиллнер, руководитель отдела доверия и безопасности в OpenAI, покинул свой пост, о чем он сообщил лично. Несмотря на то, что он останется в роли консультанта, он рассказал, что в условиях интенсивной фазы развития OpenAI и воспитания маленьких детей ему стало все труднее находить баланс.
Несмотря на уход, Уиллнер выразил гордость достижениями компании за время его работы, назвав ее одной из самых крутых и интересных в мире.
Переход происходит в то время, когда OpenAI находится под пристальным юридическим вниманием: FTC начала расследование возможных нарушений законов о защите прав потребителей, связанных с ChatGPT. Расследование касается ошибки, которая привела к утечке конфиденциальных данных пользователей.