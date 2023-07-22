Компанию-разработчик ChatGPT покинул руководитель отдела доверия и безопасности

Несмотря на уход, Уиллнер выразил гордость достижениями компании за время его работы, назвав ее одной из самых крутых и интересных в мире.

Переход происходит в то время, когда OpenAI находится под пристальным юридическим вниманием: FTC начала расследование возможных нарушений законов о защите прав потребителей, связанных с ChatGPT. Расследование касается ошибки, которая привела к утечке конфиденциальных данных пользователей.