Компьютеры Apple для игр не подходят, но обновление Steam они получили

Последнее обновление обеспечивает поддержку аппаратного ускорения в приложении Steam на macOS, что повышает производительность и скорость отклика при просмотре каталога игр. Наряду с этим улучшением, Steam переработал свой интерфейс, придав ему современный вид с обновленными меню, диалогами и шрифтами.

Система уведомлений также была усовершенствована, а внутриигровой оверлей был переработан, чтобы предложить больше возможностей для настройки и возможность писать и закреплять заметки, связанные с игрой, для удобства использования.