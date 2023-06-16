Компьютеры Apple для игр не подходят, но обновление Steam они получили

Компьютеры Apple для игр не подходят, но обновление Steam они получилиМожет когда-нибудь они сравнятся с Windows
Стремясь утвердить macOS в качестве игровой платформы (что пока что получается не очень хорошо), компания Apple уделяет особое внимание расширению ее игровых возможностей. Теперь Steam, одна из ведущих игровых платформ, объявила о значительном обновлении своего приложения для Mac и не только.
Последнее обновление обеспечивает поддержку аппаратного ускорения в приложении Steam на macOS, что повышает производительность и скорость отклика при просмотре каталога игр. Наряду с этим улучшением, Steam переработал свой интерфейс, придав ему современный вид с обновленными меню, диалогами и шрифтами.
Система уведомлений также была усовершенствована, а внутриигровой оверлей был переработан, чтобы предложить больше возможностей для настройки и возможность писать и закреплять заметки, связанные с игрой, для удобства использования.