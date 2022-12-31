Концепт показал, как WhatsApp мог бы стать удобнее

Один из концептов предполагает возможность закрепить сверху до пяти чатов. Сейчас мессенджер позволяет закрепить не более трёх чатов. При этом многие пользователи хотели бы, чтобы лимиты были расширены. Пять чатов WABetaInfo называет разумным компромиссом.