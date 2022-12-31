Приложения
16:09, 31 декабря 2022
1 мин.

Концепт показал, как WhatsApp мог бы стать удобнее

Почему бы не пофантазировать

Портал WABetaInfo показал свои концепты дизайна WhatsApp. Кажется, было бы неплохо, если бы мессенджер правда внедрил такие функции.

Концепт показал, как WhatsApp мог бы стать удобнее

Фото: Unsplash

Один из концептов предполагает возможность закрепить сверху до пяти чатов. Сейчас мессенджер позволяет закрепить не более трёх чатов. При этом многие пользователи хотели бы, чтобы лимиты были расширены. Пять чатов WABetaInfo называет разумным компромиссом.

Концепт показал, как WhatsApp мог бы стать удобнее

WABetaInfo

Другой концепт предлагает простой доступ к любимым эмодзи для реакций. В дополнение к шести рекомендованным реакциям, панель может содержать шесть дополнительных по выбору пользователя.

Концепт показал, как WhatsApp мог бы стать удобнее

WABetaInfo

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