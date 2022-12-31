Концепт показал, как WhatsApp мог бы стать удобнее

16:09, 31 декабря 2022
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Концепт показал, как WhatsApp мог бы стать удобнееПочему бы не пофантазировать
Портал WABetaInfo показал свои концепты дизайна WhatsApp. Кажется, было бы неплохо, если бы мессенджер правда внедрил такие функции.
Фото: Unsplash
Один из концептов предполагает возможность закрепить сверху до пяти чатов. Сейчас мессенджер позволяет закрепить не более трёх чатов. При этом многие пользователи хотели бы, чтобы лимиты были расширены. Пять чатов WABetaInfo называет разумным компромиссом.
WABetaInfo
Другой концепт предлагает простой доступ к любимым эмодзи для реакций. В дополнение к шести рекомендованным реакциям, панель может содержать шесть дополнительных по выбору пользователя.
WABetaInfo