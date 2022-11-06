"Конец абсурду скриншотов из блокнота": Маск добавит длинные посты в Twitter

После того как Маск сделал это заявление, репортер NBC News Бен Коллинз поспешил отметить, что Twitter тестировал функцию обмена текстовыми сообщениями еще до того, как Маск возглавил компанию. "Он ставит себе в заслугу работу, которую проделали некоторые сотрудники до того, как он их уволил", - сказал он.

И это правда, еще в начале года обнаружились доказательства того, что Twitter работает над функцией "Статьи" для размещения более длинных сообщений. Но почему Коллинз решил, что Маск ставит себе в заслуги чужие достижения, если новый владелец Twitter просто сделал анонс? – вопрос открытый.