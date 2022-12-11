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15:59, 11 декабря 2022
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Конец эпохи? Илон Маск подтвердил, что Twitter увеличит количество символов в сообщениях с 280 до 4000

Изначально было вообще 140

Twitter всё-таки увеличит лимит символов с нынешних 280 до 4000. Это подтвердил новый генеральный директор соцсети Илон Маск. Скорее всего, это решение разделит людей на два лагеря.

Конец эпохи? Илон Маск подтвердил, что Twitter увеличит количество символов в сообщениях с 280 до 4000

Фото: Unsplash

В ответ на вопрос, правдивы ли слухи о планах Twitter увеличить лимит символов до 4000, Маск ответил «Да», не предоставив дополнительной информации. Напомним, что изначально в соцсети было установлено ограничение в 140 символов, а в 2017 году оно было увеличено до 280. Кто-то из пользователей выступал за увеличение, а кто-то против, утверждая, что это убивает «фишку» Twitter.

На днях соцсеть также объявила, что планирует перезапустить свою подписку Twitter Blue. Она предложит пользователям синюю галочку верификации и другие привилегии.

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