Конец эпохи? Илон Маск подтвердил, что Twitter увеличит количество символов в сообщениях с 280 до 4000

15:59, 11 декабря 2022
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Конец эпохи? Илон Маск подтвердил, что Twitter увеличит количество символов в сообщениях с 280 до 4000Изначально было вообще 140
Twitter всё-таки увеличит лимит символов с нынешних 280 до 4000. Это подтвердил новый генеральный директор соцсети Илон Маск. Скорее всего, это решение разделит людей на два лагеря.
Фото: Unsplash
В ответ на вопрос, правдивы ли слухи о планах Twitter увеличить лимит символов до 4000, Маск ответил «Да», не предоставив дополнительной информации. Напомним, что изначально в соцсети было установлено ограничение в 140 символов, а в 2017 году оно было увеличено до 280. Кто-то из пользователей выступал за увеличение, а кто-то против, утверждая, что это убивает «фишку» Twitter.
На днях соцсеть также объявила, что планирует перезапустить свою подписку Twitter Blue. Она предложит пользователям синюю галочку верификации и другие привилегии.