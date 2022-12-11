Конец эпохи? Илон Маск подтвердил, что Twitter увеличит количество символов в сообщениях с 280 до 4000

В ответ на вопрос, правдивы ли слухи о планах Twitter увеличить лимит символов до 4000, Маск ответил «Да», не предоставив дополнительной информации. Напомним, что изначально в соцсети было установлено ограничение в 140 символов, а в 2017 году оно было увеличено до 280. Кто-то из пользователей выступал за увеличение, а кто-то против, утверждая, что это убивает «фишку» Twitter.

На днях соцсеть также объявила, что планирует перезапустить свою подписку Twitter Blue. Она предложит пользователям синюю галочку верификации и другие привилегии.