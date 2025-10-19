Идея заключалась в том, чтобы данные для персонализации рекламы оставались на устройстве пользователя. Система группировала бы людей по интересам, позволяя показывать релевантные объявления, но без отслеживания индивидуально. Это также могло бы положить конец всплывающим окнам с запросами согласия на обработку «куки».

Однако, как сообщил Энтони Чавез, вице-президент Google, низкий уровень внедрения технологий Privacy Sandbox заставил компанию закрыть большинство под-проектов и отказаться от бренда в целом.

Массового принятия системы так и не произошло.