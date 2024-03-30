Конгрессу США запретили пользоваться ИИ Microsoft Copilot

В служебной записке главного администратора Палаты представителей Кэтрин Шпиндор сообщается, что использование Copilot теперь официально запрещено. Опасения связаны с возможностью случайной передачи конфиденциальных данных Палаты представителей в «облачные сервисы, не одобренные Палатой.

Это не первый раз, когда Конгресс выражает обеспокоенность по поводу безопасности инструментов искусственного интеллекта. Почти год назад они ограничили использование ChatGPT, другой языковой модели на основе ИИ. В то время как бесплатная версия была запрещена, платная версия (ChatGPT Plus) оставалась доступной для исследований благодаря более строгим мерам контроля конфиденциальности.

По данным Axios, офис Шпиндора планирует оценить ориентированный на правительство Copilot, как только он станет доступен, чтобы определить, соответствует ли он их стандартам безопасности для использования на устройствах Белого дома.