Конкуренты Twitter становятся лучше: стоит ли переживать Илону Маску

Авторы также могут верифицировать свой профиль на Artifact, получив отметку «проверено» в поиске и комментариях. В настоящее время эта функция доступна для пользователей iOS, а релиз для Android не за горами.

Artifact стремится предложить пространство, где любители новостей могут найти себе место, заполняя пустоту, образовавшуюся после недавних изменений в Twitter, которая привела к ухода множества контент-мейкеров. Кто-то, помимо Artifact, ушел в Substack, кто-то на Bluesky.

Учитывая, что Маск владеет Twitter уже полгода, а новостей об успехах соцсети не так много, владельцу компании Tesla все же стоит забеспокоиться, потому что, несмотря на огромную популярность его соцсети, вероятность ухода наиболее активных пользователей Twitter все еще есть.