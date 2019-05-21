Контактные данные звёзд Instagram оказались в открытом доступе

Записи в базе содержали как информацию, которую блогеры сами размещали в профиле, так и скрытые номера телефонов и email-адреса. Помимо этого, в открытом доступе находились сведения о стоимости рекламы в аккаунтах звёзд. Чаще всего, эта цифра выводится из соотношения количества подписчиков и лайков, а также охвата постов.

Скорее всего, база данных принадлежит индийскому маркетинговому агентству Chtrbox, однако, как сообщили блогеры, согласия на использование данных они этой компании не давали и вообще с ней не сотрудничали. Истинность контактных данных звёзды подтвердили.