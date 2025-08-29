Контора Маска DOGE скопировала базы соц. обеспечения в небезопасное облако

Опубликовано 29 августа 2025, 14:151 мин.
Контора Маска DOGE скопировала базы соц. обеспечения в небезопасное облакоСкандал в США
В США разгорелся скандал вокруг Агентства социального обеспечения (SSA). Главный директор по данным SSA Чак Борхес заявил, что сотрудники подразделения DOGE создали «живую копию» базы данных всех американцев с номерами социального страхования и перенесли её в облако без должного контроля.
© Ferra.ru
По словам Борхеса, речь идет о системе NUMIDENT, где содержатся имена, даты рождения, место жительства, гражданство, национальность, номера телефонов и даже данные родителей. Если эти сведения попадут в руки злоумышленников, в худшем случае государству придется выдавать новые номера социального страхования каждому гражданину.
В письме в Конгресс указывается, что проект был санкционирован директором по информационным технологиям SSA Арамом Могаддасси, который ранее работал в компаниях Илона Маска. Он якобы признал, что риск высок, но все равно одобрил перенос данных.
SSA в ответ отрицает проблемы и заявляет, что данные хранятся в безопасной системе, защищенной от внешнего доступа.