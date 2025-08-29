Контора Маска DOGE скопировала базы соц. обеспечения в небезопасное облако

По словам Борхеса, речь идет о системе NUMIDENT, где содержатся имена, даты рождения, место жительства, гражданство, национальность, номера телефонов и даже данные родителей. Если эти сведения попадут в руки злоумышленников, в худшем случае государству придется выдавать новые номера социального страхования каждому гражданину.

В письме в Конгресс указывается, что проект был санкционирован директором по информационным технологиям SSA Арамом Могаддасси, который ранее работал в компаниях Илона Маска. Он якобы признал, что риск высок, но все равно одобрил перенос данных.

SSA в ответ отрицает проблемы и заявляет, что данные хранятся в безопасной системе, защищенной от внешнего доступа.