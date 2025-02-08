Контролируемый корпорациями пустырь: на деградацию Интернета обратили внимание

Поисковые системы, призванные помогать пользователям, теперь заполнены статьями, сгенерированными искусственным интеллектом и предназначенными для повышения рейтинга, а не для предоставления реальной ценности. Ищете рекомендации по товарам? Вы найдете десятки одинаковых отзывов, написанных для алгоритмов, а не для людей.

Большие технологические платформы, такие как Google, больше не выступают в роли “открытых шлюзов”. Вместо этого они “заманивают пользователей в свои экосистемы, ограничивая доступ к более широкому интернету”. Т.н. пэйволлы блокируют качественный контент, а бесплатная информация часто оказывается кликбейтом или политически ангажированной.

Контент, созданный искусственным интеллектом, также заполонил интернет, что затрудняет отделение фактов от вымысла. В то же время навязчивая реклама, всплывающие окна и видеоролики с автозапуском делают работу в Интернете “неприятной”.

Можно ли это исправить? Возможно. В противном случае открытый интернет может превратиться не более чем в “контролируемый корпорациями пустырь”.